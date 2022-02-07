Смерть під колесами: внаслідок ДТП на Хмельниччині загинула жінка

На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинула 40-річна жінка. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області на офіційному сайті.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 лютого близько 7-ї ранку на автодорозі "Чорний Острів — Хмельницький" в селі Грузевиця. 57-річний водій автомобіля "Ауді А4" скоїв наїзд на 40-річну жительку обласного центру, яка переходила дорогу. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і встановлюють усі обставини події.

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