"Ні - фіскалізації!": у Херсоні проходить автопробіг підприємців

7 лютого у Херсоні місцеві підприємці проводять автопробіг під гаслом "Ні - фіскалізації!".

Про це повідомила з місця події кореспондентка Суспільного Ольга Ляшок.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Стартував автопробіг із набережної ім. Тутушкіна. У ньому взяли участь близько 30 автомобілей.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Учасники автопробігу планують проїхати вулицями Херсона. Фінішують на площі Свободи о 13:00, де проведуть мітинг під будівлею обласної державної адміністрації.

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Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

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