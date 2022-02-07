У Рівному правоохоронці затримали двох чоловіків, які за версією слідства, ошукали пенсіонерку на понад 140 тисяч гривень. Вони зателефонували рівнянці й сказали, що її невістка потрапила в аварію та потребує грошей на лікування, – повідомили 7 лютого у пресслужбі Нацполіції області.

Обоє рівнян у скоєному не зізнаються. Окрім грошей, під час обшуку в одного з затриманих виявили наркотики.

До поліції 5 лютого звернулась 87-річна рівнянка з заявою, що її ошукали, – повідомила пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль.

Фото: Нацполіція області Гроші, які віддала пенсіонерка, виявили у затриманих рівнян. Вони не встигли їх витратити

"Опівдні до жінки зателефонував невідомий і сказав, що її невістка потрапила в аварію та має складні переломи ніг. Їй, нібито, потрібні були гроші на лікування. Після цього до будинку рівнянки зайшов чоловік, який назвався правоохоронцем", – сказала пресофіцерка.

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За її словами, пенсіонерка взяла заощадження на загальну суму близько 140 тисяч гривень, та віддала незнайомцеві. Той перерахував гроші при рівнянці. Вона також написала заяву на ім'я головного лікаря, аби її невістку якомога швидше прооперували.

"Після цього чоловік зник. За деякий час жінка зрозуміла, що її ошукали та звернулась до правоохоронців. За годину поліцейські встановили місце знаходження чоловіка разом з його спільником. Вони на таксі їхали з Рівного", – зазначила Юлія Мозоль.

Фото: Нацполіція області Чоловіків затримали через годину після заяви рівнянки. Вони на таксі покидали місто

Вона уточнила, що один з них брав гроші та заяву, інший – чекав на вулиці. Обидва – 37-річні жителі Рівного.

"Їх поверхнево перевірили, виявили та вилучили гроші, які належали пенсіонерці. У одного з них в кишені була ще й пластикова колба з сухою речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану, та блістер з таблетками метадону", – повідомила пресофіцерка.

Фото: Нацполіція області У кишені одного з рівнян був блістер таблеток метадону

Обох чоловіків затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, – додала Юлія Мозоль. Їм повідомили про підозру за фактом вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло.

У пресслужбі поліції також показали, як відбувалось затримання.

Також Юлія Мозоль зазначила, що правоохоронці розслідують незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Наразі вирішують питання про обрання чоловікам запобіжного заходу.

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Поліцейські встановлюють, чи причетні вони до аналогічних злочинів. Причетність до цього злочину вони заперечують й не зізнаються у скоєному, – уточнили у пресслужбі поліції.

За крадіжку, поєднану з проникненням у помешкання, загрожує до шести років позбавлення волі, а за зберігання наркотичних засобів – до трьох років позбавлення волі.

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