У Чернівцях майже добу не буде водопостачання на 40 вулицях: перелік

У Чернівцях на майже 40 вулицях не буде водопостачання з 9 до 10 лютого. Це пов'язано зі встановленням регуляторів тиску, заміною запірних арматур та пожежних гідрантів на перехресті вулиць Комарова – Героїв Майдану.
Про це повідомляють на сайті міськради.
Води не буде з 10:00 9 лютого до 7:00 10 лютого на вулицях:
- Героїв Майдану за № 75-153 та № 230-270;
- Комарова за №15-33 та №26-54;
- Парковий проїзд;
- Південно-Кільцева;
- Воробкевича;
- Івасюка;
- Ентузіастів;
- провулок Ентузіастів;
- бульвар Героїв Крут;
- Яблунівська;
- Сонячна;
- Амосова;
- Патона;
- Довженка;
- Головна за №227-287 та №178-246;
- Приміська за №1-7;
- Лесина;
- Мазепи;
- Спортивна;
- Миколаївська;
- Руська за №205-289 та №194-248;
- Комунальників;
- Авангардна;
- Сосюри;
- Миру;
- провулок Миру;
- Винниченка;
- Миргородська;
- Текстильників;
- Кармелюка за №110-116;
- Череповецька;
- Жасмінна;
- Макаренка;
- Обнорського;
- Степова;
- проспект Незалежності за №2-36 та №1-79;
- Чкалова за №19-27;
- Сумська ("Віденська Брама") та прилеглі.
Читайте також
Чернівціводоканал візьме 21 мільйон євро кредиту на оновлення мереж
У Чернівцях дві школи навчаються дистанційно. Чому не відновили уроки
Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини
Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]