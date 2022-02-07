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У Чернівцях майже добу не буде водопостачання на 40 вулицях: перелік
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У Чернівцях майже добу не буде водопостачання на 40 вулицях: перелік

Наталія Спатарь
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У Чернівцях майже добу не буде водопостачання на 40 вулицях: перелік unsplash

У Чернівцях на майже 40 вулицях не буде водопостачання з 9 до 10 лютого. Це пов'язано зі встановленням регуляторів тиску, заміною запірних арматур та пожежних гідрантів на перехресті вулиць Комарова – Героїв Майдану.

Про це повідомляють на сайті міськради.

Води не буде з 10:00 9 лютого до 7:00 10 лютого на вулицях:

  • Героїв Майдану за № 75-153 та № 230-270;
  • Комарова за №15-33 та №26-54;
  • Парковий проїзд;
  • Південно-Кільцева;
  • Воробкевича;
  • Івасюка;
  • Ентузіастів;
  • провулок Ентузіастів;
  • бульвар Героїв Крут;
  • Яблунівська;
  • Сонячна;
  • Амосова;
  • Патона;
  • Довженка;
  • Головна за №227-287 та №178-246;
  • Приміська за №1-7;
  • Лесина;
  • Мазепи;
  • Спортивна;
  • Миколаївська;
  • Руська за №205-289 та №194-248;
  • Комунальників;
  • Авангардна;
  • Сосюри;
  • Миру;
  • провулок Миру;
  • Винниченка;
  • Миргородська;
  • Текстильників;
  • Кармелюка за №110-116;
  • Череповецька;
  • Жасмінна;
  • Макаренка;
  • Обнорського;
  • Степова;
  • проспект Незалежності за №2-36 та №1-79;
  • Чкалова за №19-27;
  • Сумська ("Віденська Брама") та прилеглі.

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