У Чернівцях майже добу не буде водопостачання на 40 вулицях: перелік

У Чернівцях на майже 40 вулицях не буде водопостачання з 9 до 10 лютого. Це пов'язано зі встановленням регуляторів тиску, заміною запірних арматур та пожежних гідрантів на перехресті вулиць Комарова – Героїв Майдану.

Про це на сайті міськради.

Води не буде з 10:00 9 лютого до 7:00 10 лютого на вулицях:

Героїв Майдану за № 75-153 та № 230-270;

Комарова за №15-33 та №26-54;

Парковий проїзд;

Південно-Кільцева;

Воробкевича;

Івасюка;

Ентузіастів;

провулок Ентузіастів;

бульвар Героїв Крут;

Яблунівська;

Сонячна;

Амосова;

Патона;

Довженка;

Головна за №227-287 та №178-246;

Приміська за №1-7;

Лесина;

Мазепи;

Спортивна;

Миколаївська;

Руська за №205-289 та №194-248;

Комунальників;

Авангардна;

Сосюри;

Миру;

провулок Миру;

Винниченка;

Миргородська;

Текстильників;

Кармелюка за №110-116;

Череповецька;

Жасмінна;

Макаренка;

Обнорського;

Степова;

проспект Незалежності за №2-36 та №1-79;

Чкалова за №19-27;

Сумська ("Віденська Брама") та прилеглі.

Читайте також

Чернівціводоканал візьме 21 мільйон євро кредиту на оновлення мереж

У Чернівцях дві школи навчаються дистанційно. Чому не відновили уроки

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]