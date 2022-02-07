26 спецавтомобілів розчищали перевали Закарпаття від снігу. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Ані Нікогосян.

За її словами, 359 тонн солі та 50 тонн протиожеледної суміші використали 6 лютого, у ніч та ранок 7 лютого для розчищення доріг державного значення на Закарпатті. Розчищали дороги на Торунському, Синевирському, Латірському та Абранському перевалі. Звечора 6 лютого

"Звечора 6 лютого розпочався інтенсивний снігопад на Торунському перевалі. На дороги впали кілька дерев, там рух був частково ускладнений. Дерева прибрали працівники Служби автомобільних доріг, рух повністю відновили", — додала речниця.

Служба автомобільних доріг на Закарпатті/Facebook На Торунському перевалі дерева впали на проїжджу частину

У зв'язку з опадами працівники Служби автомобільних доріг продовжують розчищати дороги державного значення. Проїзд по всіх перевалах забезпечений.

Як повідомили на сторінці Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, 7 та 8 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (III рівень). В гірських районах можливі зсуви снігу на дороги.

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