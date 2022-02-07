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26 спецавтомобілів розчищали перевали Закарпаття від снігу
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26 спецавтомобілів розчищали перевали Закарпаття від снігу

Катерина Петруньо
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26 спецавтомобілів розчищали перевали Закарпаття від снігу Служба автомобільних доріг у Закарпатській області/Facebook

26 спецавтомобілів розчищали перевали Закарпаття від снігу. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Ані Нікогосян.

За її словами, 359 тонн солі та 50 тонн протиожеледної суміші використали 6 лютого, у ніч та ранок 7 лютого для розчищення доріг державного значення на Закарпатті. Розчищали дороги на Торунському, Синевирському, Латірському та Абранському перевалі. Звечора 6 лютого

"Звечора 6 лютого розпочався інтенсивний снігопад на Торунському перевалі. На дороги впали кілька дерев, там рух був частково ускладнений. Дерева прибрали працівники Служби автомобільних доріг, рух повністю відновили", — додала речниця.

На Торунському перевалі дерева впали на проїжджу частинуСлужба автомобільних доріг на Закарпатті/Facebook

На Торунському перевалі дерева впали на проїжджу частину

У зв'язку з опадами працівники Служби автомобільних доріг продовжують розчищати дороги державного значення. Проїзд по всіх перевалах забезпечений.

Як повідомили на сторінці Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, 7 та 8 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (III рівень). В гірських районах можливі зсуви снігу на дороги.

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