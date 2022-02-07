Інспектора кропивницької виправної колонії підозрюють у зґвалтуванні

Інспектора ”Кропивницької виправної колонії №6” підозрюють у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат. Про це Суспільному розповіла речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаїв Ольга Проценко. Встановлюють наявність інших жертв.

Слідчі встановили, що в ніч на 26 липня 2021 року підозрюваний, після спільного відпочинку з друзями своєї сестри, визвався підвезти додому 13-річну дівчину. Він поїхав у безлюдне місце, де зґвалтував її. За два дні, за аналогічною схемою, інспектор зґвалтував нетверезу 15-річну знайому сестри.

Чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої особи та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Суспільне намагається зв’язатися з керівництвом колонії, щоб дізнатися позицію закладу, дізнається позицію захисту.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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