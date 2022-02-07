Харківський "Металіст" уклав контракт з бразильським нападником

Футбольний клуб "Металіст" поповнився нападником з Бразилії Давідом да Ора. Футболіст виступатиме за команду під номером "33".

Да Ора вже тренується з командою на зборах у Туреччині, повідомляє пресслужба клубу.

"На початку січня зі мною зв'язалися мій агент і представники "Металіста". Я дізнався, що в "Металісті" грали такі футболісти, як Тайсон, Марлос, Клейтон Шав'єр. Номер "33" вибрав на удачу, адже мені вже розповіли, що раніше під ним грав нападник, який багато забивав. Усі бразильці мріють грати в Європі", — цитує гравця пресслужба клубу.

Давіду да Ора 22 роки, він є вихованцем клубу "Віторія" із міста Сальвадор.

У 2021 році Давід зіграв за "Віторію" 59 матчів у всіх турнірах і забив 11 голів.

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