Харківський "Металіст" уклав контракт з бразильським нападником

Футбольний клуб "Металіст" поповнився нападником з Бразилії Давідом да Ора. Футболіст виступатиме за команду під номером "33".
Да Ора вже тренується з командою на зборах у Туреччині, повідомляє пресслужба клубу.
"На початку січня зі мною зв'язалися мій агент і представники "Металіста". Я дізнався, що в "Металісті" грали такі футболісти, як Тайсон, Марлос, Клейтон Шав'єр. Номер "33" вибрав на удачу, адже мені вже розповіли, що раніше під ним грав нападник, який багато забивав. Усі бразильці мріють грати в Європі", — цитує гравця пресслужба клубу.
Давіду да Ора 22 роки, він є вихованцем клубу "Віторія" із міста Сальвадор.
У 2021 році Давід зіграв за "Віторію" 59 матчів у всіх турнірах і забив 11 голів.
Що відомо
- У травні 2021 у Харкові організували фаєр-шоу та ходу на честь відродження "Металісту". У червні стадіон "Металіст" та закріплене за ним майно передали у комунальну власність Харкова.
- ФК "Металіст" грає у Першій лізі і є лідером турнірної таблиці сезону 2021/2022.