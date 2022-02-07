Найбільше засідань комісій та сесій у 2021 році пропускали депутати фракцій "Блок Світличної "Разом!", "Опозиційна платформа — За життя" та "Слуга народу".

Статистику відвідуваності проаналізували представники громадського руху "Чесно".

У партії "Блок Світличної "Разом!" "прогульниками", які пропустили понад 25% засідань постійних комісій та сесій, є 59% депутатів. Засідання пропускають 10 з 17 депутатів фракції, серед яких Микола Куценко, Олександр Турінський та Анатолій Русецький.

В ОПЗЖ засідання регулярно пропускають 16 з 29 депутатів (55%), серед них Олена Бочарнікова, Олександр Діденко та Володимир Юрков.

У партії "Слуга народу" шість депутатів з 17 пропускали засідання, це 35%. Серед них є і голова облради Тетяна Єгорова-Луценко, яка почала регулярно відвідувати засідання за нової посади.

chesno.org Інфографіка за фракціями облради

14 з 46 депутатів (30%) від "Блоку Кернеса — Успішний Харків" пропустили понад чверть засідань. Депутати Олег Гуревич та Валентин Шеветовський не були на жодному засіданні своєї комісії.

Серед депутатів "Європейської солідарності" Сергій Пономаренко та лідер фракції Олександр Скорик регулярно пропускали засідання. Загалом це 18% від загальної кількості депутатів.

"Протягом 2021 року, у зв’язку зі станом свого здоров’я та з метою запобігання поширенню хвороби серед членів постійної комісії, був змушений утриматися від участі у деяких засіданнях постійної комісії. Проте ознайомився з усіма питаннями, які були порушені на комісіях", — прокоментував Скорик.

Лікарняним та заходами, пов'язаними з професійною діяльністю, пояснила "Чесно" свої пропуски голова облради — депутатка "Слуги народу" Тетяна Єгорова-Луценко. У фракціях "Блок Світличної "Разом!" та ОПЗЖ відмовилися коментувати статистику відвідуваності. Голова фракції "Блок Кернеса — Успішний Харків" Кирило Кернес сказав, що готовий говорити тільки за себе.

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