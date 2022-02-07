Британські археологи, які досліджують місце пролягання майбутньої швидкісної залізниці HS2, виявили рештки давньоримського міста з масовим похованням понад 400 людей, частина з яких була обезголовлена.

Про це повідомляє пресслужба HS2.

Залишки міста група з близько пів сотні археологів виявила неподалік Ейлсбері — найбільшого міста англійського графства Бакінгемшир. Людські поселення і місця ремісництва й торгівлі розташовувалися обабіч дороги, яка сягала найбільшого міста Римської Британії — Веруламіума.

На місці розкопок виявили понад 1200 монет, а також багато решток побутових товарів (від ложок до гральних кубиків) — це, на думку археологів, свідчить, що там діяв ринок.

Фото: HS2 Свинцевий гральний кубик часів Римської імперії

Окрім того, поруч вони виявили місце найбільшого на сьогодні давньоримського поховання в Бакінгемширі. Археологи нарахували близько 425 похованих, частина з яких була кремована і обезголовлена, причому голову клали поруч із тілом покійного.

"Одне з тлумачень такого поховання полягає в тому, що так ховали злочинців або вигнанців. А проте, обезголовлення зустрічається в інших місцях і вважається звичайною, хоч і не надто поширеною, практикою в період пізньої Римської імперії", — зазначають фахівці.

Фото: HS2 Одне з похованих обезголовлених тіл

HS2 (High Speed 2) — це швидкісна залізниця, яка поєднуватиме міста на півночі й півдні Англії та пролягатиме через Лондон. Будівництво залізниці відбуватиметься в три етапи: перший із них має бути завершений протягом 2029-2033 року, другий — протягом 2030-2034 років.

З 2018 року під час дослідження місцевості, де пролягатиме HS2, археологи здійснюють розкопки для збереження спадщини, яка криється під землею. Приміром, вони вже знайшли інше давньоримське поселення у графстві Південний Нортгемтоншир.

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