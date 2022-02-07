У Червонограді автомобіль злетів з моста у річку. Через це загинув 35-річний водій. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилася 7 лютого близько 07:20 на вулиці Хмельницького у Червонограді.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ-2104", мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням та злетів з мосту в річку Солокія. Водій легковика помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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