COVID-19 на Миколаївщині: за добу виявили 990 нових випадків, померли дві людини

Протягом доби 6 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 990 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 21 випадок менше ніж виявили напередодні. Від наслідків вірусу за добу померли дві людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 592, у Первомайську ― 78, у Вознесенську ― 43, в Южноукраїнську ― два. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 275 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 114 дітей віком до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 128 540 людей.

Протягом минулої доби одужали 183 людини. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 115 392 людини.

За добу 6 лютого медики зареєстрували два летальні випадки, викликані перебігом коронавірусної хвороби.

"У Миколаєві та Южноукраїнську померли по одній людині. За віком обидва померлі відносяться до вікової категорії 70-79 років", ― сказала Злата Ємєльянова.

Станом на 7 лютого на стаціонарному лікуванні перебувають 956 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 122 пацієнти, з них 15 людей вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 37,97 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2 033 нові випадки коронавірусної хвороби, смертей від наслідків захворювання на COVID-19 за 6 лютого не фіксували. У Херсонській області — 703 нові випадки COVID-19 за добу, летальних випадків не було.

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