Майже 3 роки хвору на цукровий діабет громадянку України Світлану Довгаль незаконно утримують у СІЗО тимчасово окупованого Донецька. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Жінка зникла у липні 2019 року у Донецьку. Після початку російської окупації вона виїжджала до Києва в пошуках роботи, але згодом повернулася додому – працювала адміністратором в одному з готелів", — розповіла Денісова.

Людмила Денісова додала, що Світлану утримували тюрмі "Ізоляція". Як розповіли колишні українські заручники, вони її бачили там у синцях після допитів. Над жінкою знущалися: били, катували електричним струмом, тримали у підвалі.

Денісова зазначила, що після перенесених тортур у жінки загострилися хронічні захворювання, спричинені цукровим діабетом. Через хворобу щитовидної залози, Світлана потребує постійного медикаментозного забезпечення.

Світлані Довгаль не надається жодна медична допомога. Крім того, ліки, які намагається передати їй мати, не потрапляють до полоненої.

Що відомо

Російські окупанти утримують у полоні 36-річного Василя Горобця, який у 2015 році був мобілізований та служив у 40- артилерійській бригаді. Василь має серйозні проблеми зі здоров'ям, але окупанти не надають медичну допомогу.

У Макіївській виправній колонії №32, в якій російські окупанти незаконно утримують громадян України, електроенергію вмикають лише на дві години на добу та не надають медичну допомогу полоненим.

Майже 2 роки окупанти утримують у полоні 20-річного Богдана Максименка. У хлопця вроджена вада серця, стан його здоров'я — критичний.

Російські окупанти звинуватили громадянина України Віктора Дзицюка у "шпигунстві та організації диверсій". Вони засудили його до 16 років позбавлення волі.

Російські окупанти засудили за "шпигунство" жительку Донецька Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі. Від побоїв у жінки сильно травмовані ноги.

Українського військового Юрія Гордійчука, який потрапив у полон окупантів у травні 2019 року, окупанти "засудили" до 17 років позбавлення волі. У Юрія серйозні проблеми зі здоров'ям, медичну допомогу він не отримує.

Володимир Черкас потрапив у полон російських окупантів у вересні 2017 року. В окупований Донецьк чоловік поїхав через смерть батька.

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