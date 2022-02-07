На Вінниччині правоохоронці затримали учасників угруповання, що на території України торгувало зброєю. Про це сьомого лютого повідомила пресслужба Нацполіції області.

До складу групи входили мешканці кількох регіонів. Вони організували нелегальний збут бойових автоматів, пістолетів та боєприпасів, йдеться у дописі.

Нацполіція Вінниччини

Впродовж 2021-2022 років чоловіки збували свій "товар" представникам кримінальних кіл. Впродовж пів року оперативники задокументували одинадцять фактів такої діяльності.

Лідера угруповання та одного з його спільників затримали під час чергової реалізації бойової зброї на території Вінницької та Черкаської областей. Чоловікам оголосили про про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) ККУ.

Нацполіція Вінниччини

Під час проведення санкціонованих обшуків на території Вінницької та інших областей правоохоронці знайшли та вилучили чотири одиниці вогнепальної зброї, набої до неї, а також 173 тисяч гривень, 11 000 доларів США та інші речові докази.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюють усіх причетних осіб. Учасникам угруповання загрожує до семи років позбавлення волі. Обох затриманих на період досудового розслідування взяли під варту з можливістю внесення застави в сумі 198 тисяч гривень.

Читайте також