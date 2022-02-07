У Криворізькій міськраді ДБР проводить обшуки

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті. Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

Обшуки проводять у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень.

Встановлено, що на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.

Посадовці міськради в інтересах бізнесу суттєво занизили вартість орендної плати за землю. Внаслідок цього підприємство не сплатило до держбюджету майже 700 мільйонів грн.

Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.

За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, посадовцям міскради загрожує до 5 років позбавлення волі.

У пресслужбі Криворізкьої міськради Суспільному повідомили, що наразі не готові надати коментар.

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