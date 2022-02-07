Цими вихідними у горах на Львівщині травмувалися 10 туристів

Цими вихідними 5-6 лютого у горах на Львівщині травмувалися 10 туристів. Їм надавали допомогу рятувальники. Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

За його словами, найбільше люди травмують руки та ноги.

У суботу, 5 лютого, під час катання на гірськолижних трасах травмувалися 8 туристів- лижників. На горі Тростян рятувальники надавали допомогу 4 травмованим, на горі Високий Верх — трьом, та на гірськолижному витягу "Політехнік" допомогли 1 травмованому.

У неділю, 6 лютого, рятувальники надали допомогу 2 травмованим туристам-лижникам. Одному травмованому надавали допомогу на горі Тростян та ще одному на горі Високий Верх.

Їх спустили до підніжжя гір та передали медикам.

Від початку 2022 року у горах на Львівщині травмувалися 59 туристів. З них 18 — діти.

Рятувальники нагадують про правила катання на гірськолижних трасах:

одягайте відповідне захисне спорядження;

проявляйте повагу до інших, не створюйте загрози чи небезпеку для інших;

контролюйте швидкість та стиль катання;

вибирайте безпечний маршрут спуску, не з’їжджайте з прокладених трас;

здійснюйте обгін таким чином, щоб не створювати загрозу іншим туристам;

уникайте зупинки на трасі, у разі падіння необхідно якнайшвидше піднятись;

у випадку поганої видимості спускайтеся на низькій швидкості;

не зловживайте спиртними напоями під час катання.

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