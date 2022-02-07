У Волочиській міській тергромаді, на засіданні комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, вирішили продовжити дистанційне навчання для школярів.

Про це йдеться у протоколі міської комісії з питань ТЕБ і НС.

Дистанційне навчання у громаді продовжили через різке поширення COVID-19. Згідно з протоколом комісії діти навчатимуться з дому до 14 лютого.

Що відомо