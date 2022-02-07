У Волочиській міській тергромаді, на засіданні комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, вирішили продовжити дистанційне навчання для школярів.
Про це йдеться у протоколі міської комісії з питань ТЕБ і НС.
Дистанційне навчання у громаді продовжили через різке поширення COVID-19. Згідно з протоколом комісії діти навчатимуться з дому до 14 лютого.
Що відомо
- У Хмельницькому заклади середньої, позашкільної та мистецької освіти наступний тиждень, з 7 по 11 лютого, навчатимуться дистанційно. А от школи у сільській місцевості громади з 7 лютого уже вийдуть на очне навчання.
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- У лікарнях Хмельниччини виділили 312 ліжок для госпіталізації дітей з COVID-19
- У Кам'янець-Подільській, Волочиській та Славутській громадах, через різке зростання захворювання серед школярів і вчителів на COVID-19, у закладах освіти запроваджують дистанційне навчання.
- З 24 по 31 січня у Нетішинській громаді загальноосвітні заклади освіти, заклади культури та позашкільні заклади освіти працюватимуть дистанційно.