На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

6 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 649 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 514.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 293 людей:

Pfizer-BioNTech – 226 людей,

CoronaVac – 57,

Moderna – 10,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 236 людей:

Pfizer-BioNTech – 179 людей,

CoronaVac – 47,

Moderna – 10,

AstraZeneca – 0,

Бустерною дозою імунізували 120 людей:

Pfizer-BioNTech – 109 людей,

CoronaVac – 7,

Moderna – 4.

Станом на 5 лютого в області першою дозою 296 516 людей, що складає 32,80% населення області. Другою дозою імунізували 283 683 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 198.

Що відомо

Загалом в області виявили 140 255 випадків інфікування коронавірусом, 118 227 людей одужали, а 3 173 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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