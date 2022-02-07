7 лютого у Житомирі через аварію на водогоні тимчасово призупинять рух тролейбусів та маршруток по вулиці Покровській. Про це повідомляє Житомирська міська рада на своєму сайті.

Рух громадського транспорту по вулиці Покровській обмежать з 10 години ранку через аварію на водогоні комунального підприємства "Житомирводоканал" за адресою вулиця Покровська, 48.

Тролейбуси №4 та №6 курсуватимуть в напрямку мікрорайону Крошня по вулиці Східній — проспект Незалежності.

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