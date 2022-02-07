На Рівненщині за минулу добу, 6 лютого, лабораторно підтвердили 1 142 нові випадки інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб при ОДА зранку 7 лютого. Від ускладнень померли четверо хворих.

Протягом доби зробили 2 103 ПЛР і одне ІФА-дослідження та 53 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від трьох місяців до 90 років:

Рівненський район – 740 (м. Рівне – 471);

– 740 (м. Рівне – 471); Дубенський район – 185 (м. Дубно – 61);

– 185 (м. Дубно – 61); Сарненський район – 117 (м. Сарни – 40);

– 117 (м. Сарни – 40); Вараський район – 100 (м. Вараш – 54).

За добу одужали 150 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 131 247 людей (3 681 092 – в Україні).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 420 смертей від ускладнень хвороби (101 392 – в Україні). За минулу добу померли: 35-річна жителька м. Вараш, 83-річна жителька м. Костопіль, 74-річний житель смт Соснове, 58-річна жителька смт Мізоч. У лютому через COVID-19 померли 29 жителів області.

Станом на 7 лютого, за офіційними даними, в області є 21 409 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 57,1%, днем раніше вона становила 55,7%.

Добова динаміка COVID-підтверджень за останній тиждень: 29 січня – 1 172; 30 січня – 823; 31 січня – 1 441; 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977, 5 – лютого 1 291; 6 лютого – 1 142.

В Україні за добу підтвердили 23 378 новий випадок COVID-19, 115 людей померли.

За даними РНБО, станом на 6 лютого кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 403 887 людей, це 35,35% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 402 574 людини, це 35,23%. Бустерну дозу отримали 9 982 людини.

Читайте також

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон".

Що робити, якщо вам або дитині відмовили у вакцинації.

Коли в Україні почнуть вакцинувати дітей від 5 років і чому це потрібно.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram