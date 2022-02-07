Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 7 лютого оголосив штормове попередження: вдень у місті та по області очікуються пориви південного вітру до 15-20 м/с. Про це повідомили це йдеться на сайті ДСНС в області.

Рівень небезпечності 1 (жовтий).

На 7 лютого синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

8 лютого: хмарно, протягом доби опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря впродовж доби 0-5° тепла.

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