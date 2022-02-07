418 підтверджених випадків, три смерті: коронавірус на Вінниччині

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 418 випадках. Це на 195 менше, аніж напередодні. Одужали 53 пацієнти. Летальних випадківх медики зафіксували три. Такі дані МОЗ України станом на ранок сьомого лютого.

Від початку пандемії COVID1-19 лабораторно підтвердили у 139 243 мешканців області. З них одужали 114 058 вінничан. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 397 людей.

Суспільне Вінниця

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 113 вінничан (всього 597 854 людини). Другою дозою імунізувалися 184 мешканці області (всього 563 413). Бустерною дозою вакцинувалися 148 людей (всього 20 063), а додатковою всього 215 вінничан.

В Україні ж виявили 23 378 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 2 242, медпрацівників — 394), а 115 людей від хвороби померли.

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