За минулу добу 6 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 2 033 людей. Жоден хворий не одужав, ніхто не помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю хворих місто Київ (2 266). Далі йде Львівська область (2 122), а на третьому місці – Одеська.

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 282 590 громадян,

одужали 233 697 людей,

померли 5 769 хворих,

наразі хворіють 43 124 мешканці області.

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