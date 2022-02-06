У Вінниці на ділянці вулиці Пирогова обмежать рух транспорту

У Вінниці відсьогодні, 7 лютого, по 20 березня буде обмежено рух транспорту на ділянці вулиці Пирогова.
А саме, від перехрестя з вулицею Келецькою до перехрестя з вулицею Данила Галицького в напрямку руху до вулиці Академіка Заболотного. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.
Там будуть проводити роботи з реконструкції магістральної мережі водопостачання.
Під час виконання робіт залишать вільними для руху по одній смузі в кожен бік вулиці. Обмеження не вплине на рух громадського транспорту.
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