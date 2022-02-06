5 лютого в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 777 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це повідомляють на сторінці у Facebook облдержадміністрації.

У Чернівецькому районі виявили 675 випадків інфікування, з них 421 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 39, у Дністровському – 63.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарні області 5 лютого шпталізували 86 людей, 110 буковинців виписали додому. За останню добу 124 людини одужали від коронавірусу. Померло вісім хворих, які мали підтверджний COVID-19.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області 139 478 випадків інфікування коронавірусом, 118 103 людей одужали, а 3 173 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 1 лютого в області першою дозою щепили 295 128 людей, що складає 32,80% населення області. Другою дозою імунізували 281 012 людей. Додатковою – 81, бустерною – 6 030.

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