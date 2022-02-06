Україна — четверта на Євро з футзалу, а у Пекіні розпочалася Зимова Олімпіада — Суспільне Спорт зібрало найважливіші події тижня.

Україна посіла четверте місце на чемпіонаті Європи з футзалу — це найкращий результат за 17 років. Збірна України програла Іспанії у матчі за третє місце на Євро-2022.

У Пекіні пройшла церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2022. Після двох змагальних днів Україна ще не здобула нагород. Очолює медальний залік збірна Швеції.

Українські тенісистки покращили позиції в оновленому рейтингу WTA. Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася у топ-15.

Збірна України з біатлону втратила двох спортсменок на Олімпіаді-2022: позитивний тест на коронавірус виявився в Олени Білосюк та Дар'ї Блашко.

У "нульовий" день Олімпіади китайські фігуристи встановили перший світовий рекорд у змаганнях спортивних пар.

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