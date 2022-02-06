Україна — четверта на Євро з футзалу, а у Пекіні розпочалася Зимова Олімпіада — Суспільне Спорт зібрало найважливіші події тижня.
Україна посіла четверте місце на чемпіонаті Європи з футзалу — це найкращий результат за 17 років. Збірна України програла Іспанії у матчі за третє місце на Євро-2022.
У Пекіні пройшла церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2022. Після двох змагальних днів Україна ще не здобула нагород. Очолює медальний залік збірна Швеції.
Українські тенісистки покращили позиції в оновленому рейтингу WTA. Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася у топ-15.
Збірна України з біатлону втратила двох спортсменок на Олімпіаді-2022: позитивний тест на коронавірус виявився в Олени Білосюк та Дар'ї Блашко.
У "нульовий" день Олімпіади китайські фігуристи встановили перший світовий рекорд у змаганнях спортивних пар.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!