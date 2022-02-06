Хмарна погода та ожеледиця: яким буде початок тижня на Харківщині

Наступного тижня на території Харківської області переважатиме хмарна погода.

Ожеледиця зберігається, незважаючи на підвищення температури вдень вище 0°, повідомляють у Харківському гідрометцентрі.

У понеділок, 7 лютого, синоптики не прогнозують опадів, але попереджають про пориви вітру до 20 м/с. Вночі температура коливатиметься від 1° до 6° морозу, вдень — від 0° до +5°.

У вівторок, 8 лютого, можливі опади (сніг, мокрий сніг, дощ), налипання мокрого снігу та туман. Температура повітря вночі складатиме від -3° до +2°, вдень — від -1° до +4°.

У середу, 9 лютого, вночі місцями можливі опади, вдень — без істотних опадів. Температура вночі — 2°-7° морозу, вдень — від -4° до +1°.

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