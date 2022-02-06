У Кропивницькому на дорозі сталася аварія. Травмувались водій та двоє пасажирів

У Кропивницькому на перехресті вулиць Кропивницького, Верхня Пермська та Садова сталася аварія: зіштовхнулися два автомобілі. Інформацію підтвердила Суспільному речниця Національної поліції області Віталіна Бевзенко.

За словами речниці, травмувалися водій та два пасажири: жінка й дитина. Їх забрала карета швидкої допомоги. Водій другої автівки не травмувався. "Причиною ДТП стало те, що один із учасників дорожнього руху не надав перевагу іншому відповідно до правил", – сказала речниця.

На місці працюють рятувальники та поліцейські.

Відео з місця аварії тут.

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