BMW X6 вилучили митники у закарпатця на КПП "Лужанка", що на українсько-угорському кордоні, 5 лютого. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

За її словами, 28-річний житель Тячівського району ввіз на митну територію України позашляховик "BMW X6" у режимі тимчасового ввезення до 1 року.

"Під час проходження митного контролю закарпатець подав паспорт громадянина України з підробленими підписами, штампами Посольства України в Чеській Республіці про прийняття на консульський облік на постійне проживання. Це офіційно підтвердили у дипломатичному відомстві", — додала речниця.

Закарпатська митниця/Facebook

Відносно закарпатця склали протокол про порушення митних правил. Чоловіку може загрожувати штраф у розмірі 100% вартості автомобіля з його конфіскацією. BMW 2016 року виробництва, вартістю понад 1,1 млн гривень вилучили. Справу скерують до суду.

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