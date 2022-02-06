Дві автівки зіткнулися на Сумщині — є загибла та травмований

У результаті аварії на Сумщині одна людина загинула, ще одну доставили до лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області.

Аварія сталася поблизу села Воронцове, що на Конотопщині. Зіткнулися легковик "Нісан" та вантажівка "Даф". У результаті водійка автомобіля "Нісан" померла, пасажир отримав травми. Його доставили до лікарні.

Поліція Сумської області

Наразі у поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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