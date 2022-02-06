Сніг та вітер. Про погоду на Миколаївщині протягом тижня

Протягом тижня, з 7 до 13 лютого, Миколаївщина перебуватиме під впливом малоактивних атмосферних фронтів. Опадів не очікується, лише вночі восьмого лютого можливий мокрий сніг.

Про це кореспондентам Суспільного розповів завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило.

Зі слів Романа Мурмила, на Миколаївщині переважатиме південний та південно-західний вітер, що зміниться на північно-західний, поривчастий. Є ймовірність посилення вітру до штормових значень. Сила вітру становитиме 7-12 метрів за секунду.

Нічна температура, за прогнозами синоптиків, весь тиждень триматиметься біля нуля градусів.

"Денна температура зазнаватиме коливань: сьомого лютого вона становитиме 5…10 градусів тепла, серед тижня тимчасове знизиться до 1…7 градусів тепла, а до кінця тижня знову підвищиться до 5…10 градусів тепла", ― говорить Роман Мурмило.

Відповідно до інформації Укргідрометцентру, істотних коливань атмосферного тиску не очікується. Починаючи з сьомого лютого, тиск поступово підвищуватиметься з 753 до 765 міліметрів ртутного стовпчика.

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