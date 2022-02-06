За добу 5 лютого у Запорізькій області проти COVID-19 вакцинувалися 1 535 людей.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 399 мешканці області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) — 809. Бустерною дозою щепилася 327 людей.

Всього, з початку вакцинальної кампанії, станом на 6 лютого вакцинувалися 612 818 мешканців області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 574 803 з них, що складає 34, 9% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

Якщо в "Дії" не підтягується COVID-сертифікат після щеплення бустерною дозою потрібно надіслати новий запит на порталі чи в застосунку. Зробити це можна в перший же день введення дози вакцини проти COVID-19, пояснює пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Кабінет міністрів надав можливість громадянам від 14 років, які зробили щеплення проти коронавірусу, отримати допомогу в 1000 гривень в рамках програми "єПідтримка".

Німецька експертна панель з питань використання вакцин (STIKO) готується рекомендувати використання четвертої дози вакцини проти COVID-19. Про це повідомив голова STIKO Томас Мертенс.

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