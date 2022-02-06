У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат міста з плавання

У Миколаєві шостого лютого відбувся відкритий чемпіонат міста з плавання пам’яті заслуженого тренера України Григорія Бурлакова. Участь в змаганнях взяли майже 100 спортсменів.

Учасники з’їхались з Одеси, Южноукраїнська, Херсона. Миколаїв представили вихованці декількох спортивних шкіл.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Заплив учасників

Між змаганнями серед категорії "Мастерс" та дитячими запливами відбулись естафетні запливи. Тобто спортсмен пливе в один бік, де передає естафету іншому учаснику і так декілька кіл. Плавців розділили на групи.

"Діти розподілені по чотирьох групах за віком: 2011 рік і молодше, 2009-2010 в одній групі, потім 2008-й, 2007-й і 2006 рік, 2005 рік народження і старші", — розповіла головна суддя змагань Світлана Фурман.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Запилив учасників

Першими заплив здійснили жінки в категорії "Мастерс". Дистанція 50 метрів, тобто два басейни. Категорія "Мастерс" складається з чемпіонів, тренерів або людей, які свого часу були пов'язані з плаванням.

Після жінок пливуть чоловіки. Анатолій Накльовкін на змагання приїхав з Одеси. Чоловікові 90 років — це найстарший учасник змагань.

"Я приїхав на ці змагання, бо мене попросили Одеська команда. Приїхали й ветерани, й молодь. Тобто дітки, які тренуються у нас, у наших клубах. Свій заплив не знаю як оцінювати, я ще результатів не бачив. Поки ніхто їх не озвучував. А вчора я проплив півтора кілометра у нас в Одесі", — розповідає Анатолій Накльовкін.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Чоловічий заплив: Анатолій Накльовкін — найстарший учасник змагань.

Спортсмени долають три дистанції: 50 метрів вільним стилем, 100 метрів — комплексне плавання і 200 метрів брасом. Комплексне — означає, що кожні 25 метрів спортсмен змінює стиль плавання.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Змагання учасників

50 метрів "кролем" першим подолав дванадцятирічний Олексій Іванов. Хлопець сім років займається плаванням.

"Я вважаю, що ці змагання можуть показати, як наша область, або Одеса, або Херсон можуть показати, хто з нас сильніший у плаванні. І я вважаю, що кожен з нас має право на перемогу", — каже Олексій Іванов.

Організатори заходу: управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

За словами суддів змагань, результати чемпіонату оголосять сьомого лютого. Переможці 24-го чемпіонату пам’яті Григорія Бурлакова отримають грамоти та медалі.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.