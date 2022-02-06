Китайський Новий рік відзначили 5 лютого в обласній науковій бібліотеці: читали вірші, писали ієрогліфи з побажаннями щастя та демонстрували вправи китайських єдиноборств.

На заході побувала кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Черкун.

Організувала захід Школа Конфуція, котра при Запорізькому національному університеті працює з 2018 року. За словами її директора з української сторони Володимира Волкова, разом зі студентами та викладачами відзначають всі народні та державні китайські свята, зокрема, і Новий рік.

"Святкують його два тижні, бо враховуючи, що це основне свято на цілий рік, то незалежно від того, де б китайські громадяни працювали і якщо у них є рідні на території Китаю, то обов’язково вони на цей час намагаються приїхати та в родинному колі зустріти це свято".

Фото Суспільне Запоріжжя

Директор Школи Конфуція з китайської сторони Ву Чженхуа каже, що, згідно з місячним календарем, 5 лютого для китайської нації — це свято весни:

"Тому від імені усіх викладачів китайської мови школи Конфуція Запорізького національного університету вітаємо всіх з новим роком бажаємо щастя та добра".

Студентка другого курсу ЗНУ Анастасія Сухорукова розповідає, що святкую Китайський Новий рік святкує вже вдруге:

"І мені дуже сподобався сьогоднішній захід, тому що я змогла трохи більше дізнатись про китайську культуру, дізнатись трохи про традиції та взагалі про масштаб свята у Китаї".

Фото Суспільне Запоріжжя

Також під час святкування вихованці Запорізької федерації Ушу виконали вправи тайцзи, один із різновидів бойового мистецтва Ушу.

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