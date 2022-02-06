У селі Степківка Первомайського району в ніч проти 6 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода. 20-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, за попередніми даними, не впорався із керуванням, автомобіль зіткнувся із бетонною електричною опорою.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

За словами Інни Парфенової, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика та троє його пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості й були доставлені до лікарні.

Фото: Національна поліція Автомобіль після зіткнення

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

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