Люди із малозабезпечених сімей, які є безробітними та зареєстровані в центрі зайнятості, можуть отримати 100 тисяч гривень кредиту. Їх потрібно витратити на створення бізнесу. В обласному центрі зайнятості Суспільному роз'яснили, як буковинці можуть скористатись державною програмою.

Раніше ця програма діяла в трьох областях як експеримент. За словами начальниці відділу обласного центру зайнятості Оксана Симак, люди брали кредит, створювали бізнес, декому вдавалось "розширитись" та найняти на роботу ще когось. Більшість учасників проєкту мають місячний дохід у межах 30-120 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті програми.

Як виплачують гроші

Цьогоріч максимальний розмір кредиту – 97 500 гривень. Його отримують на три роки без відсотків. Гроші не виплачують "на руки": людині, яка хоче почати бізнес, куплять потрібне для справи обладнання чи матеріали.

Які документи треба зібрати

Заяву про надання фінансової допомоги, довідку про несудимість та бізнес-план.

Їх подають у центр зайнятості, в якому зареєстрована людина.

Найважливішим є бізнес-план, каже Симак. Людина має пояснити, що саме хоче розвивати, як це робитиме та порахувати бюджет. Зокрема, скільки грошей треба на обладнання, додаткові витрати та плановий прибуток.

Симак говорить, скласти бізнес-план (включно з бюджетом) можуть допомогти фахівці центру зайнятості. Людина, яка хоче отримати гроші, захищатиме його у комісії центру. Відтак та прийме рішення, чи надавати кредит.

Якщо гроші дають, людина має впродовж 30 днів зареєструвати ФОП або юридичну особу. Також має відвідувати курси щодо розвитку бізнесу.

Коли повертати гроші

Кредит віддають після трьох років з дня його отримання.

Гроші не потрібно повертати, якщо впродовж першого року роботи підприємець працевлаштував двох людей за направленням служби зайнятості.

Також їх не відшкодовують, якщо розмір сплачених податків та зборів за три роки більший, ніж сума допомоги, яку отримала людина.

За яких умов можна розірвати угоду

Людина може подати заявку про те, що не буде займатись бізнесом. Тоді має повернути гроші, за які купували обладнання. Також угоду може розірвати центр зайнятості, якщо людина:

не веде підприємницьку діяльність;

має заборгованість зі сплати податків за три місяці.

Центр зайнятості може подавати в суд на підприємця, якщо він не повернув позику. Йдеться у постанові уряду.

Що відомо:

Пілотний проєкт, який впроваджували у трьох областях, мав назву "Рука допомоги". Це ініціатива Міністерства соціальної політики України, яка реалізується за підтримки Світового банку.

Мета проєкту — допомогти людям із малозабезпечених сімей позбутися залежності від соціальних виплат, отримати роботу та заснувати власний бізнес.

Читайте також

Ферма замість сміттєзвалища. На Буковині вірменин створив ферму з вирощення форелі

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]