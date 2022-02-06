ДТП на Миколаївщині. Одна людина загинула та троє травмовані

На трасі 1510 "Нова Одеса-Єланець", за межами м. Нова Одеса Миколаївського району, вранці 6 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода. 23-річна водійка автомобіля "Hyundai Getz", за попередніми даними, не впоралась із керуванням, автомобіль врізався в дерево.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

За словами речниці Нацполіції, внаслідок аварії 34-річний пасажир авто загинув, а водійку та двох дітей 2018 та 2022 року народження з травмами доставили до лікарні.

"У старшої дитини, йому десь два з половиною роки, стан середньої тяжкості, молодшому здається два місяці, він відносно в задовільному стані перебуває. Зараз діти проходять обстеження, вони перебуватимуть в лікарні, поки не з’являться їхні родичі", – розповів головний лікар Миколаївської дитячої обласної лікарні Олександр Пліткін.

Фото: Національна поліція Автомобіль врізався в дерево

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

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