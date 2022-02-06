COVID-19: на Хмельниччині виявили ще 2070 нових випадків захворювання

На Хмельниччині за минулу добу 5 лютого виявили 2070 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 517 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 4 жителів області.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 2118 досліджень методом ПЛР, 180 – методом ІФА, 539 – тестів на антиген

Нові випадки захворювання були виявлені:

1500 – Хмельницький район;

327 – Шепетівський район;

243 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 25748 людей: 1248 лікується стаціонарно, 24500 – амбулаторно. З них 3218 – діти, 768 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 46,2%. В лікарнях перебувають 1248 хворих, 116 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 178675 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 12839 – діти, 6939 – медпрацівники. Одужали від хвороби 149395 людей (83,6% від підтверджених випадків), з них 9621 – діти, 6131 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3532 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 6 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 106924; з них лікуються – 16288; одужали – 88797; летальних – 1839

Шепетівський район : всього випадків – 33776; з них лікуються – 4728; одужали – 28315; летальних – 733

Кам’янець-Подільський район : всього випадків – 37975; з них лікуються – 4732; одужали – 32283; летальних – 960

Що відомо