Сніг з дощем та ожеледиця. Якою буде погода на Кіровоградщині наступного тижня

З ночі 6 лютого до 8 лютого синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем на Кіровоградщині. 9 лютого опадів не буде, місцями на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Про це розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарєва.
З 7 до 10 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вітер переважатиме південно-західний, 7-12м/с, з переходом 8 лютого на північно-західний.
Температура буде від 2° морозу до 3° тепла. Вдень найтепліша погода очікується 7, 9 та 10 лютого: 1-6° тепла.
За словами Валентини Лазарєвої, на деяких річках, ставках Кропивницького та на Кременчуцькому водосховищі утримаються залишкові заберегиТонкий лід, що утворюється вздовж берегів водойм перед його повним замерзанням, льодостави Утворення на поверхні водойм нерухомого шару льоду.та льодостави з ополонками. "Вихід на лід небезпечний", – сказала працівниця.
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