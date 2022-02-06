Сніг з дощем та ожеледиця. Якою буде погода на Кіровоградщині наступного тижня

З ночі 6 лютого до 8 лютого синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем на Кіровоградщині. 9 лютого опадів не буде, місцями на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Про це розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарєва.

З 7 до 10 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вітер переважатиме південно-західний, 7-12м/с, з переходом 8 лютого на північно-західний.

Температура буде від 2° морозу до 3° тепла. Вдень найтепліша погода очікується 7, 9 та 10 лютого: 1-6° тепла.

За словами Валентини Лазарєвої, на деяких річках, ставках Кропивницького та на Кременчуцькому водосховищі утримаються залишкові забереги, льодостави та льодостави з ополонками. "Вихід на лід небезпечний", – сказала працівниця.

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