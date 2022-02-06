У Сторожинці водій невстановленого автомобіля наїхав на 35-річного пішохода, який від отриманих травм помер на місці. Кермувальника авто розшукують.
Про це Суспільному сказала речниця нацполіції області Лілія Вакарюк.
За її словами, аварія трапилась ввечері 5 лютого. Після збиття пішохода, водій, який був за кермом авто, втік.
Наразі його шукають.
Інформація оновлюється.
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