Протягом доби 5 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 1 011 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 194 випадки більше ніж виявили напередодні.

Такі дані наводить Миколаївська обласна державна адміністрація.

Найбільше нових випадків підтвердили в Миколаєві — 686. У Первомайську зареєстрували 77 нових випадків, в Южноукраїнську — 43, у Вознесенську — 37, в Очакові — шість. На території інших громад області виявили 162 нові випадки COVID-19.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 127 550 людей.

Протягом доби одужали 326 людей. Загалом від COVID-19 одужали 115 209 жителів області.

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За добу 5 лютого медики зареєстрували три летальні випадки, викликані перебігом коронавірусної хвороби. За період пандемії в області померли 3 417 людей.

Станом на 6 лютого на стаціонарному лікуванні в медзакладах області перебувають 866 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок складає 34,39 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2 788 нових випадків коронавірусної хвороби та дві смерті від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 797 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 три людини.

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