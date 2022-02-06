Тернопільська "Нива" вирушила на тренувальний збір

Другий етап підготовки до весняної частини Першої ліги тернополяни проведуть на базі спорткомплексу МБМ у Винниках. Про це повідомив директор "Ниви" Андрій Тихий.

Перший етап підготовки завершився 3 лютого у Тернополі. Після чого команда отримала три дні вихідних. У понеділок, 7 лютого, розпочнеться другий збір, який триватиме до 24 числа.

9 лютого жовто-зелені у Винниках проведуть спаринг із черкаським ЛНЗ, після чого залишаться на Львівщині.

Нагадаємо, "Нива" провела спаринг із львівським "Рухом". Першим суперником тернополян на тренувальних зборах став представник української прем'єр-ліги. Матч завершився поразкою "Ниви", з рахунком 1:0. Гра відбувалася на навчально-тренувальній базі у Винниках.

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