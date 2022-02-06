На Житомирщині за добу, 5 лютого, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 1 773 жителів області. Померли сім людей, котрі хворіли на COVID-19.
Про це 6 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 5 лютого лабораторний центр провів 2 783 дослідження на наявність захворювання – у 1 773 жителів області підтвердили діагноз.
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще сім людей:
- 77-річний та 55-річний житель Новограда-Волинського;
- 79-річний житель Попільні;
- 65-річна жителька Баранівки;
- 71-річний житель Лугин;
- 72-річна жителька Бердичівського району;
- 77-річний житель Бердичева.
На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 392 летальні випадки серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.
5 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 443 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 171 718 жителів, 141 440 з яких вже одужали.
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