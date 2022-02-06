В Одесі 3 лютого засудили чоловіка, який у червні 2021 року в стані алкогольного сп'яніння вчинив сексуальне насильство стосвно 16-річної дівчини, яка хворіє на ДЦП. Про це йдеться в судовому реєстрі.

За даними справи, подія відбулася на вулиці Сергія Ядова, 26. Обвинувачений підійшов до дівчинки впритул, заліз їй під футболку та почав чіпати її груди. На крик та сльози дівчини звернули увагу перехожі.

Суд пройшов без участі потерпілої. Сторона обвинувачення також наголосила на тому, що дівчинка була в безпорадному стані, оскільки хворіє на ДЦП та перебуває на обліку в "Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я". Також обтяжувальною умовою визнали алкогольне сп'яніння. Підсудний визнав свою провину. Його вчинок кваліфікували за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.

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