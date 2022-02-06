Упродовж 5 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 1 201 новий випадок COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 518 жителів Івано-Франківського, 347 — Коломийського, 168 — Калуського, 108 — Надвірнянського, 59 — Косівського та одного жителя Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 171 190 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 5 лютого медики зафіксували три летальні випадки з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 313 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 433 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 133 552 жителі області.

За добу 5 лютого в Україні медики підтвердили 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, що на 14682 випадки менше, ніж за попередню добу.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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