5 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний", – повідомили у штабі.

Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів поблизу Березового, Пищевика та Пісків.

Також окупанти з безпілотника обстріляли Павлопіль, скинувши чотири гранатометні постріли. Вибухом був пошкоджений дах школи.

Від початку 6 лютого порушень режиму "тиші" не зафіксували.

Що відомо

Російські окупанти 5 лютого близько 12:15 з безпілотного літального пристрою скинули чотири саморобні вибухові пристрої на населений пункт Павлопіль. Поранених та травмованих немає.

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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