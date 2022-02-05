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На Хмельниччині за добу на COVID захворіло майже 2,5 тисячі людей
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На Хмельниччині за добу на COVID захворіло майже 2,5 тисячі людей

Неля Шпулак
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На Хмельниччині за добу на COVID захворіло майже 2,5 тисячі людей Фото: Суспільне Поділля

За минулу добу, 4 лютого, на Хмельниччині на COVID захворіло 2 тисячі 414 людей. Зареєстровано сім летальних випадків.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної адміністрації.

За минулу добу в області було проведено 4337 досліджень методом ПЛР, 174 методом ІФА та 772 тести на антиген.

Нові випадки захворювання було виявлено:

  • Хмельницький район - 1489
  • Шепетівський район - 534
  • Кам’янець-Подільський район – 391

Летальні випадки зареєстровані:

  • Хмельницький район - 3
  • Шепетівський район - 2
  • Кам’янець-Подільський район – 2

Наразі від COVIDу в Хмельницькій області лікується 24 тисячі 199 людей. Серед активних хворих 3 тисячі 127 дітей та 742 медпрацівника.

На стаціонарному лікуванні перебуває 1245 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 119 людей з підозрою.

Розподіл стаціонарних хворих та з підозрою на COVID в закладах області:

  • Хмельницька інфекційна лікарня: хворих – 127, підозр - 9;
  • Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: хворих – 108, підозр - 0;
  • Городоцька міська багатопрофільна лікарня: хворих – 66, підозр - 5;
  • Красилівська багатопрофільна лікарня: хворих – 83, підозр - 5;
  • Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька: хворих – 128, підозр - 2;
  • Хмельницька міська лікарня: хворих – 88, підозр - 26;
  • Славутська міська лікарня: хворих – 64, підозр - 10;
  • Шепетівська багатопрофільна лікарня: хворих – 34, підозр - 27;
  • Волочиська багатопрофільна лікарня: хворих – 46, підозр - 0;
  • Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 22, підозр - 3;
  • Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: хворих – 76, підозр - 1;
  • Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин: хворих – 26, підозр - 0;
  • Кам'янець-Подільська міська лікарня: хворих - 70, підозр – 0
  • Хмельницький міський перинатальний центр: хворих – 17, підозр - 0;
  • Полонська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 48, підозр - 6;
  • Чемеровецька багатопрофільна лікарня: хворих – 36, підозр - 2;
  • Хмельницька центральна районна лікарня: хворих – 23, підозр - 0;
  • Віньковецька багатопрофільна лікарня: хворих – 30, підозр - 2;
  • Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 30, підозр - 2;
  • Летичівська багатопрофільна лікарня: хворих – 41, підозр - 1;
  • Теофіпольська багатопрофільна лікарня: хворих – 27, підозр - 8;
  • Білогірська багатопрофільна лікарня: хворих – 49, підозр – 3;
  • Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги, с. Скаржинці: хворих – 6, підозр – 7.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID, по Хмельницькій області складає 46,3%.

Усього від початку пандемії в Хмельницькій області зареєстровано 176 тисяч 605 лабораторно підтверджених випадків COVID. Одужало 148 тисяч 878 мешканців області (84,3% від підтверджених випадків). Померло внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції 3 тисячі 528 людей.

Що відомо

  • На Хмельниччині за минулу добу 3 лютого виявили 2081 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужала від недуги ще 721 людина. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 8 жителів області.
  • У лікарнях Хмельниччини виділили 312 ліжок для госпіталізації дітей, в яких діагностовано коронавірусну інфекцію, у разі важкого перебігу хвороби.
  • На Хмельниччині виявили мутований штам коронавірусу "Омікрон". З 32 проб біоматеріалу від хворих на коронавірус, які з Хмельницької області відправляли до Києва для перевірки, у всіх підтвердили "Омікрон".
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