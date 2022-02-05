На Хмельниччині за добу на COVID захворіло майже 2,5 тисячі людей

За минулу добу, 4 лютого, на Хмельниччині на COVID захворіло 2 тисячі 414 людей. Зареєстровано сім летальних випадків.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної адміністрації.

За минулу добу в області було проведено 4337 досліджень методом ПЛР, 174 методом ІФА та 772 тести на антиген.

Нові випадки захворювання було виявлено:

Хмельницький район - 1489

Шепетівський район - 534

Кам’янець-Подільський район – 391

Летальні випадки зареєстровані:

Хмельницький район - 3

Шепетівський район - 2

Кам’янець-Подільський район – 2

Наразі від COVIDу в Хмельницькій області лікується 24 тисячі 199 людей. Серед активних хворих 3 тисячі 127 дітей та 742 медпрацівника.

На стаціонарному лікуванні перебуває 1245 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 119 людей з підозрою.

Розподіл стаціонарних хворих та з підозрою на COVID в закладах області:

Хмельницька інфекційна лікарня: хворих – 127, підозр - 9;

Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: хворих – 108, підозр - 0;

Городоцька міська багатопрофільна лікарня: хворих – 66, підозр - 5;

Красилівська багатопрофільна лікарня: хворих – 83, підозр - 5;

Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька: хворих – 128, підозр - 2;

Хмельницька міська лікарня: хворих – 88, підозр - 26;

Славутська міська лікарня: хворих – 64, підозр - 10;

Шепетівська багатопрофільна лікарня: хворих – 34, підозр - 27;

Волочиська багатопрофільна лікарня: хворих – 46, підозр - 0;

Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 22, підозр - 3;

Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: хворих – 76, підозр - 1;

Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин: хворих – 26, підозр - 0;

Кам'янець-Подільська міська лікарня: хворих - 70, підозр – 0

Хмельницький міський перинатальний центр: хворих – 17, підозр - 0;

Полонська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 48, підозр - 6;

Чемеровецька багатопрофільна лікарня: хворих – 36, підозр - 2;

Хмельницька центральна районна лікарня: хворих – 23, підозр - 0;

Віньковецька багатопрофільна лікарня: хворих – 30, підозр - 2;

Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 30, підозр - 2;

Летичівська багатопрофільна лікарня: хворих – 41, підозр - 1;

Теофіпольська багатопрофільна лікарня: хворих – 27, підозр - 8;

Білогірська багатопрофільна лікарня: хворих – 49, підозр – 3;

Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги, с. Скаржинці: хворих – 6, підозр – 7.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID, по Хмельницькій області складає 46,3%.

Усього від початку пандемії в Хмельницькій області зареєстровано 176 тисяч 605 лабораторно підтверджених випадків COVID. Одужало 148 тисяч 878 мешканців області (84,3% від підтверджених випадків). Померло внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції 3 тисячі 528 людей.

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