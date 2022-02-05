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"Обміну та поверненню не підлягає". Мешканка Нової Зеландії виставила на продаж свого чоловіка
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"Обміну та поверненню не підлягає". Мешканка Нової Зеландії виставила на продаж свого чоловіка

Тетяна Яворович
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"Обміну та поверненню не підлягає". Мешканка Нової Зеландії виставила на продаж свого чоловіка Linda McAlister / Facebook

Мешканка Нової Зеландії Лінда Макалістер вирішила продати свого чоловіка на аукціоні після того, як він, залишивши її з двома дітьми вдома, поїхав на рибалку.

Про це пише видання Independent.

Як зазначається Лінда та її чоловік Джон побралися у 2019 році. Вони виховують двох синів. Нещодавно під час шкільних канікул чоловік поїхав на риболовлю, а Лінду з синами залишив вдома. Цей вчинок чоловіка її дуже розлютив. Тому їй спало на думку виставити чоловіка на продаж на онлайн-аукціоні TradeMe.

"Продається чоловік. Зріст — 184 сантиметри. Вік — 37 років. Полюбляє полювання та риболовлю, захоплюється фермерством. Можливо, буває тривожним у незнайомій обстановці, але вміє заспокоюватися самостійно. Легкий в управлінні. Мав кількох власників. Обміну та поверненню не підлягає", — написала жінка в описі "товару".

Також вона запевняла покупців у лояльності свого чоловіка, додаючи, що його потрібно "просто годувати та поїти". При цьому жінка застерігала покупців, що Джон потребує домашнього навчання і наразі у неї на це "немає ні часу, ні терпіння".

За даними видання, оголошення привернуло велику увагу в Інтернеті завдяки своєму химерному та детальному опису чоловіка, якого виставили на продаж. Ця витівка дружини сподобалася й Джону, і він уважно стежив за процесом торгів. Чоловік був переконаний, що за нього заплатять чималі гроші, але у підсумку запропонували лише трохи більш як 70 доларів. Пізніше оголошення зняли за порушення правил сайту. У TradeMe зазначили, що подібний "товар" вперше виставлявся на продаж.

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