Баскетбольний клуб "Тернопіль" програв на виїзді

Баскетбольна команда "Тернопіль" програла на виїзді "Кривбасу" з рахунком 65:58. Про це розповів тренер тернополян Дмитро Забірченко.

За його словами, це регулярний чемпіонат Суперліги Windrose.

У першому таймі переміг БК "Тернопіль" із рахунком 10:24. У другому таймі перемогу здобули господарі поля – 16:10. Наступні два тайми перевага була на боці "Кривбасу" – 19:9 та 20:15

Наступний матч "Кривбас" проведе 10 лютого проти "Хіміка", а "Тернопіль" на день пізніше зіграє з "Харківськими Соколами".

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