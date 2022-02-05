На Прикарпатті упродовж 4 лютого проти COVID-19 медики щепили 1 903 людини. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 769 прикарпатців, другою — 910. Усього першою дозою медики щепили 441 518 жителів, другою дозою вакцинувалися 406 860 людей, додатковою — 192.
Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу імунізувалися 224 людини. Всього ревакцинальною дозою лікарі щепили 5 119 прикарпатців.
На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech імунізували 2 304 дитини та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 752.
Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки та оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 29,69% жителів області, однією дозою — 32,22%.
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Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (42,8% тих, хто отримав першу дозу, та 45% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 24,9%, другою дозою — 21,7%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10,3% — другою) і CoronaVac (23,2% і 23,1% відповідно).
Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 69,8%.
91,2% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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