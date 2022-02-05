На підтримку онкохворого сумчанина провели благодійне тренування

У Сумах 5 лютого провели благодійне тренування. Під час заходу збирали кошти на лікування 24-річного Микити Петрова, який має онкозахворювання.

"До нас звернулася родина Микити з проханням допомогти зібрати кошти на лікування. Ми об’єднались з різними клубами, тренерами — проводимо сьогодні таке тренування", — говорить організаторка заходу Поліна Матвієнко.

Відбулося інтервальне тренування — з вагою власного тіла та стретчингу — вправи на гнучкість. Тривав захід годину. У ньому взяли участь близько 20 учасників.

Ярослав Ісаєв, брат Микити, говорить – це надихає Микиту на боротьбу. "Це для нього надія. Ще місяць тому він не хотів боротися, а коли побачив, що люди пішли йому назустріч, йому на допомогу він сказав: "Так, я буду боротися", — каже він.

Протягом дня вдалося зібрати 3 тисячі 200 гривень. Збір коштів продовжиться 6 лютого.

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